Riprese le ricerche di Giuseppe Marsichina il 17enne di Rho disperso nel torrente Masino

Sono riprese all'alba nel torrente Masino, al confine tra i Comuni di Val Masino e Ardenno, le ricerche del 17enne di Rho che ieri, martedì 9 luglio, nel primo pomeriggio è scivolato nelle acque del torrente.

Sul posto anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco

Già da ieri erano intervenuti i tecnici delle Stazioni Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico di Valmasino e Morbegno, due tecnici di ricerca e la squadra forra regionale lombarda; sul posto anche l’elisoccorso di Sondrio - Agenzia regionale emergenza urgenza, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco di Morbegno, la Croce Rossa Comitato di Morbegno e la Protezione civile. Sul posto anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Un gruppo composto da quattro giovani

Erano un gruppo di quattro giovani del Milanese, giunti in macchina per cercare un po’ di refrigerio dalla calura estiva. In frazione Cataeggio, proprio sotto il vecchio ponte del Cornolo, a 750 metri di quota, si erano accampati sui sassi dell’alveo del torrente, con barbecue, viveri e bibite. Il 17enne, poco prima delle 14, ha deciso di tuffarsi da un sasso nella vicina pozza. La corrente troppo forte in poco tempo però l’ha sopraffatto. Un amico, di 22 anni, residente nel quartiere Baggio di Milano, resosi conto della situazione l’ha seguito per provare a salvarlo. Anche lui dopo pochi istanti si è trovato in difficoltà ed è stato riportato sui sassi dagli altri due amici residenti nel quartiere San Paolo di Rho presenti. Gli stessi ragazzi hanno allertato la Centrale Operativa 112, che ha subito attivato l’imponente macchina dei soccorsi.

Sul luogo dell'incidente anche il sindaco di Val Masino Pietro Taeggi

Appena avvisato dell’accaduto, è giunto sul posto il sindaco di Val Masino Pietro Taeggi, che ha contattato i tecnici dell’Enel per chiedere fosse ridotta la portata dell’acqua nell’alveo trattenendone più possibile nei bacini e nelle prese a monte.

Il 17enne rhodense dispero è Giuseppe Marsichina, molto conosciuto in città

Il 17enne disperso nelle acque del torrente è Giuseppe Marsichina un ragazzo molto conosciuto a Rho in modo particolare nel quartiere di San Giovanni. I suoi genitori da Rho, nella serata di ieri, martedì, sono subito partiti per Sondrio per assistere sul posto alle ricerche del figlio.