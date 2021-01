Ripresa scuole in presenza, Trenord assicura il massimo servizio. 2125 treni al giorno, 1619 sulla città di Milano; 21mila posti in più rispetto al 2019, ma anche una campagna di comunicazione invita a viaggiare con responsabilità, evitando le ore di punta per agevolare il rientro a scuola in sicurezza. E’ la risposta di Trenord alle preoccupazioni sul ritornod egli alunni in classe.

I numeri del servizio

Ogni giorno 2125 corse in Lombardia, 1619 treni che raggiungono la città di Milano, 180 bus di rinforzo: Trenord garantisce la massima offerta possibile per la ripresa delle scuole: l’azienda ferroviaria ha potenziato il servizio e le composizioni in modo da offrire 1milione e 41mila posti, circa 21mila in più del 2019.

La campagna di sensibilizzazione

Data l’impossibilità di ulteriori potenziamenti per limiti di capienza infrastrutturale e di disponibilità dei mezzi, per favorire il rientro degli studenti a scuola in sicurezza Trenord ha inoltre realizzato una campagna di comunicazione – allestita a bordo, nelle stazioni e sui canali online dell’azienda – che invita i clienti a utilizzare i mezzi di trasporto pubblico con responsabilità scegliendo, per quanto possibile, soluzioni di viaggio fuori dalle ore di punta.

Le regole a bordo

A bordo resta in vigore il limite di rimpimento del 50% definito dalle Autorità, che sui treni prevede che i passeggeri occupino tutti i posti a sedere, evitando di sostare nei corridoi o negli spazi di salita e discesa. Per organizzare il proprio itinerario in sicurezza, i clienti possono utilizzare la funzione disponibile sull’App Trenord che consente di conoscere in tempo reale il livello di riempimento del treno in arrivo.

Ripresa scuole in presenza, Trenord assicura il massimo servizio

Come avviene dall’inizio dell’emergenza, proseguono le attività quotidiane di sanificazione straordinaria dei convogli, svolte di giorno nei tempi di sosta dei mezzi presso le principali stazioni di Milano e di notte nei depositi ferroviari.