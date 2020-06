Ripresa attività economiche urbane: Parabiago partecipa al bando regionale

Ripresa attività economiche urbane: dalla Regione 100mila euro di contributi. L’Amministrazione di Parabiago partecipa al bando regionale chiedendo anche la premialità prevista di 30 mila euro.

Ripresa attività economiche urbane: cos’ha deciso la Regione

Lo ha stabilito la Giunta Regionale con delibera del 5 maggio 2020: aperto un bando per la ricostruzione economica territoriale urbana attraverso i Distretti del Commercio. Un’opportunità che l’Amministrazione comunale di Parabiago ha colto subito con l’obiettivo di sostenere la ripresa delle attività imprenditoriali e commerciali della città. I beneficiari sono, infatti, per tramite dei Comuni, non solo i Distretti Urbani del Commercio, ma anche le micro, piccole e medie imprese. Il contributo totale riconosciuto da Regione Lombardia ammonta 100mila euro in conto capitale. Inoltre, per i Comuni che provvederanno ad emanare il bando e la conclusione della concessione dei contributi ai soggetti beneficiari entro il 31 dicembre 2020, è prevista una premialità di 30mila euro per le spese sostenute, una cifra l’Amministrazione comunale, per voce del Sindaco Cucchi, ha già richiesto a Regione Lombardia.

Il progetto di rilancio

La partecipazione al bando regionale presuppone la presentazione di un progetto di rilancio e di una strategia comune che metta in evidenza la situazione del tessuto commerciale, terziario, della ristorazione e dell’artigianato prima dell’emergenza sanitaria e l’impatto che questa ha avuto sulle attività economiche. Per intervenire tempestivamente in questo intervento, l’Amministrazione ha scelto di investire 19mila euro per affidare a un professionista la predisposizione del progetto in oggetto.

Le parole del sindaco

“Il commercio, la ristorazione, ma il mondo imprenditoriale in genere – ha affermato il primo cittadino Raffaele Cucchi – sono settori che maggiormente stanno accusando una difficoltà di ripresa economica. Siamo lieti che Regione Lombardia abbia deciso di attivarsi in tal senso e da subito, in collaborazione con gli uffici comunali, ci siamo attivati per poter ottenere questi finanziamenti che, seppur minimi, sono sempre un’opportunità di investimento per il nostro territorio”.

