#Ripartiamoinsieme: l’iniziativa per raccontare le storie dei negozianti rhodensi

#Ripartiamoinsieme

#Ripartiamoinsieme è l’iniziativa del Comune di Rho insieme a ConfCommercio per raccontare storie e volti dei negozi di Rho e mostrare come sono cambiati con il Coronavirus. Il risultato sono dei brevi video in cui i commercianti rispondono ad alcune domande: un modo per far capire che negozi non sono solo semplici attività commerciali ma dietro a queste ci sono persone che pensano e lavorano per proporre a tutti una qualità del tempo e della vita migliore. Le attività che vogliono partecipare, devono scrivere una mail a delegazione.ascom.rho@gmail.com.

Orlandi: “Abbiamo riscoperto l’importanza dei negozi di vicinato”

“In questo periodo abbiamo riscoperto l’importanza dei negozi di vicinato: con una serie di video vogliamo raccontarvi loro storia, passione e professionalità. Oggi possiamo spostarci ovunque, ma ricordiamo la ricchezza che abbiamo sotto casa” dice il vice sindaco e assessore al Commercio, Andrea Orlandi.

Le parole di Patrizia Giudici

“Abbiamo deciso di realizzare questa iniziativa che rappresenta un nuovo approccio al mondo dei social, dove le vostre attività possano essere presentate in modo più diretto ed empatico alla città. I commercianti presentano la loro attività e la loro offerta commerciale della città di Rho” afferma la presidente della delegazione di Rho di ConfCommercio, Patrizia Giudici.

TORNA ALLA HOME