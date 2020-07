Ripartiamo insieme: un successo il gazebo della Lega

La Lega di Legnano in piazza con i gazebo per la campagna “Ripartiamo insieme”

Legnano, gazebo della Lega per la campagna “Ripartiamo insieme”

Sabato 4 luglio, la Lega di Legnano era in piazza per la campagna “Ripartiamo insieme”, lanciata dal segretario Matteo Salvini con lo scopo di continuare la campagna tesseramenti 2020 e raccogliere le firme a favore delle iniziative della Lega. “Al gazebo presente presso il mercato cittadino, c’è stata una grande affluenza da parte dei cittadini legnanesi, che hanno risposto all’appello lanciato tramite sito e social con una partecipazione oltre le più rosee aspettative – spiegano i membri della sezione – Tanta è stata la partecipazione che, in sole poche ore, sono state raccolte circa 300 firme e sottoscritte circa 50 nuove tessere “sostenitore””.

Gli obiettivi

La raccolta firme aveva come obiettivo: “Stop ai vitalizi, per opporsi al ripristino del vitalizio per i Parlamentari, Stop alle cartelle Equitalia, per opporsi all’invio nel prossimo periodo di oltre 8 milioni di cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di cittadini e imprese, proponendo una “Pace Fiscale” tramite il saldo e stralcio di tutte le posizioni aperte col Fisco. Stop alla sanatoria dei clandestini, per opporsi alla maxi-sanatoria dei clandestini e alla modifica dei decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini. Ringraziamo ancora una volta tutti i cittadini che sono venuti al gazebo per sostenerci e che, ancora una volta, hanno dimostrato la propria fiducia nella Lega” conclude la sezione.

