“Ripartenza della scuola? Alle medie ecco la situazione”: la rabbia dei professori

“Ripartenza della scuola: la scuola media è messa male”. In un video del professore di religione Andrea Piscitelli viene mostrata la situazione in cui si trova il plesso scolastico.

“Ripartenza della scuola, alle medie situazione di degrado”

A girare il video e a diffonderlo è stato il professore di religione Andrea Piscitelli che ha raccolto il malumore di tanti suoi colleghi che insegnano alla scuola media di Nerviano. Le lezioni dovranno ripartire il 14 settembre 2020. “Ma sarà possibile visto la situazione in cui si trova la scuola?” domanda Piscitelli.

“Nonostante la nostra età, oltre 60 anni, non vediamo l’ora di tornare in aula con i nostri alunni ma c’è un problema: in che stato si trova la scuola media?” esordisce Piscitelli nel video. Da qui via alle immagini: “Nel corridoio delle aule speciali, che poi diventeranno classi normali, c’è sporco sul pavimento e lunedì la scuola riapre, tra una settimana gli alunni dovranno entrare in queste aule che, chiaramente, non sono ancora state preparate – commenta il professore di religione – Nell’aula biblioteca piove dentro, vi è una delle aule che dovrà essere adibita ad aula alunni ma c’è ancora tutto da spostare, vi è una parete che il Comune ha riverniciato ma le macchie sono già spuntate in quanto ha piovuto e perchè il bagno che c’è dall’altra parte perdeva acqua. Lungo i corridoi c’è tutta roba ammassata, che non serve più a nessuno. In una delle aule che dovrà diventare una di quelle più belle il Comune è intervenuto: ha abbattuto una parete ma c’è tutto da fare”.

E ancora: “Questa è l’immagine della terza A: riusciamo a tenere 21 banchi in quest’aula; nei corridoi laterali sono ancora ammassati i banchi. C’è ancora tanta roba da spostare”.

