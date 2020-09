Riparte Solidarietà in tavola per i bisognosi. Rispettando tutte le norme di sicurezza anti Covid, martedì 22 settembre il Comune ha fatto ripartire il progetto “Solidarietà in Tavola”, iniziativa fortemente voluta dal vicesindaco Linda Giovannini.

Cif in prima linea

Grazie alla collaborazione con Sodexo Italia dal lunedì al venerdì saranno erogati pasti gratuiti alle famiglie più bisognose e in difficoltà seguite dai Servizi Sociali cittadini. Ad aiutare le infaticabili donne del Cif corbettese, fuori dal centro cottura della scuola Aldo Moro.

Riparte Solidarietà in tavola per i bisognosi: il commento

“Una nuova e concreta iniziativa della nostra Amministrazione in aiuto alle famiglie più bisognose – commenta il sindaco Marco Ballarini – Ringrazio i nostri Servizi Sociali per il grande lavoro svolto e Sodexo per la collaborazione, ed un grazie speciale lo rivolto alle fantastiche volontarie del Cif di Corbetta per il loro prezioso aiuto in questa iniziativa!”

Torna alla home