Riparte il catechismo: oggi la consegna del mandato in Duomo da parte dell’arcivescovo

L’insostituibilità degli incontri in presenza

«Il tempo del lockdown ci ha costretto tutti a ritrovare l’essenza dell’insegnamento della fede, valorizzando la preghiera, la celebrazione in casa, il coinvolgimento attivo della famiglia, il dialogo a partire dalla vita quotidiana – osserva monsignor Antonio Costabile, responsabile del Servizio per la catechesi e catecumenato della Curia – Le nuove tecnologie ci hanno anche permesso di sperimentare forme nuove e innovative di catechesi. Ma nelle stesso tempo abbiamo anche compreso quanto gli incontri in presenza siano insostituibili. Per questo ora occorre ripartire riavviando una pratica più continuativa e fedele, accompagnando le famiglie e i ragazzi oltre la paura, verso una socialità nuova».

Il miracolo delle catechiste

Sul senso di fondo dei cammini di iniziazione cristiana è intervenuto recentemente anche lo stesso mons. Mario Delpini, in un piccolo libro intitolato “Il miracolo delle catechiste” (Centro Ambrosiano): «Non sono ingenuo né ottimista per partito preso – scrive l’arcivescovo – So che in alcune comunità il gruppo delle catechiste si compone e scompone in modo discontinuo, che le sostituzioni sono faticose, che le dinamiche interne possono essere complicate. Però Gesù compie ogni settimana sotto i nostri occhi il “miracolo delle catechiste”. Sono migliaia. Assumono l’impegno e lo onorano con ammirabile resistenza». Dopo avere riflettuto sulla centralità oggi della figura delle catechiste, ad esempio nelle relazioni con le famiglie, monsignor Delpini conclude: «È anche così che si rivela il volto della Chiesa come popolo in cammino, sotto la guida dello Spirito: la Chiesa che si rinnova, che si lascia provocare dalla situazione, che prova compassione per chi è stanco e smarrito, che unisce le forze. Il cammino rinnovato della Iniziazione cristiana è un contributo a far trasparire il volto di una Chiesa giovane, fiduciosa, pensosa, unita».

L’incontro sarà anche trasmesso in diretta tv

L’incontro in Duomo – momento di preghiera, ascolto e dialogo nel contesto della Quattro giorni Comunità educanti 2020 – sarà trasmesso in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), www.chiesadimilano.it e Youtube Chiesa di Milano. Radio Mater manderà in onda l’intervento dell’Arcivescovo in differita alle 22.45.