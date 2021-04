Riparatore di ascensori faceva furti nelle cantine dei palazzi: rubati anche 40 litri di olio extravergine. Un 27enne di Abbiategrasso è stato fermato a Sesto San Giovanni dai Carabinieri dopo l’ultimo colpo. E’ successo ieri, martedì 13 aprile 2021.

Riparatore di ascensori e… ladro

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Sesto San Giovanni hanno arrestato per furto aggravato e ricettazione un 27enne italiano, residente ad Abbiategrasso, ex riparatore di ascensori. I militari lo hanno sorpreso mentre caricava sulla propria auto della refurtiva appena asportata da tre cantine di un palazzo di Sesto, dopo aver forzato le porte. Sono stati sequestrati diversi arnesi da scasso e il materiale che aveva trafugato, tra cui diverso materiale elettrico e prodotti per la casa.

Dalla perquisizione domiciliare saltano fuori anche 40 litri d’olio

I Carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, rinvenendo e poi restituendo ai legittimi proprietari altra refurtiva sparita da diversi stabili sempre di Sesto nel mese di marzo: tra questi anche 40 litri di olio extravergine d’oliva, oltre ad altro materiale elettrico e per la casa. Questa mattina, mercoledì 14 aprile 2021, è stato processato per direttissima, venendo condannato a un anno e 8 mesi (pena sospesa).