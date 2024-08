È stato rinvenuto questa mattina attorno alle 8.30 nel Naviglio Grande, il cadavere di un uomo all'incirca di 70 anni che galleggiava nelle acque del canale.

Rinvenuto nel Naviglio il corpo senza vita di un uomo

Ad accorgersi della presenza del corpo, sarebbero stati due ciclisti che stavano transitando lungo l'alzaia all'altezza di Pontevecchio di Magenta.

Immediata la chiamata ai soccorsi. La centrale dell'emergenza urgenza, nel giro di pochi minuto ha dirottato sul posto i Vigili del Fuoco di Corbetta, i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, un'ambulanza ed un'automedica entrambe in codice rosso.

Mentre uno dei due ciclisti chiamava i soccorsi, l'altro sembrerebbe essersi gettato dentro alle acque, per raggiungere l'uomo e cercare di prestare aiuto. Arrivato nei pressi del corpo però il ciclista si sarebbe accorto che purtroppo il corpo era già esanime.

Indagano i carabinieri

Appena arrivati i soccorsi hanno subito preso in carico la situazione, aiutando a riportare a riva il corpo dell'uomo e constatandone purtroppo il decesso.

I Carabinieri sono ora al lavoro per cercare di ricostruire l'identità dell'uomo, che al momento del rinvenimento pare indossasse degli abiti da passeggio. Secondo una prima ipotesi formulata dalle Forze dell'Ordine, l'uomo potrebbe essere uscito di casa presto questa mattina per una passeggiata lungo l'alzaia del Naviglio e durante il cammino, potrebbe essere scivolato dentro al canale. Un'ipotesi avvalorata anche dal fatto che, al momento del rinvenimento, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza sul corpo. In ogni caso il lavoro di indagine da parte degli inquirenti continua per cercare di far luce su questa tragica vicenda.