Rintracciato nel cantiere dove lavorava e arrestato: è successo a Legnano.

Rintracciato sul posto e arrestato sul posto di lavoro

I poliziotti di Legnano lo hanno rintracciato nel cantiere dove lavorava. E lo hanno arrestato. E' finito così nei guai un 50enne, albanese, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Busto Arsizio. L'uomo dovrà scontare un pena pari a 4 anni e 6 mesi.

Le indagini

La Polizia di Stato ha condotto un'attività rapidissima, riuscendo poi a localizzare dove si trovava il 50enne: ossia nel cantiere nel quale lavorava. Da qui l'uomo è stato condotto in commissariato, sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici di rito e trasportato nel carcere di Busto Arsizio. Il 50enne era già stato denunciato dai poliziotti alla fine del 2020 per maltrattamenti verso la moglie; in seguito alle indagini e agli approfondimenti condotti dagli agenti, nei suoi confronti era stato emesso il provvedimento restrittivo da parte dell'autorità giudiziaria.