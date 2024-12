Rintracciato ad Arluno il camionista che ha travolto e ucciso una 34enne a Milano

E' stato rintracciato in una cava di Arluno, dov'era diretto per lavoro, l'autista del camion che nella mattinata di oggi, mercoledì 11 dicembre, ha investito e ucciso una donna di 34 anni che stava attraversando la strada a Milano.

Preso il camionista che ha investito e ucciso una mamma a Milano

Il tragico incidente è avvenuto alle 9.45 in viale Serra all'angolo con viale Scarampo, in zona Fiera-Portello. La vittima, Rocio Espinoza Romero, 34 anni, residente in città, stava attraversando sulle strisce pedonali, con semaforo verde, insieme ai due figli di un anno e mezzo (che si trovavano in un passeggino doppio) e alla nonna di 59 anni. Il conducente del mezzo pesante, un 24enne italiano, stava svoltando a destra: dopo l'impatto, che non ha lasciato scampo alla donna, rimasta uccisa sul colpo, è fuggito. Nonna e nipotini hanno rimediato solo ferite lievi e sono stati trasportati all'ospedale Niguarda in codice giallo.

Il giovane è stato trovato in una cava ad Arluno, dov'era diretto per lavoro

La Polizia Locale di Milano si è subito messa al lavoro per rintracciare il responsabile. La ricerca non è durata a lungo: il giovane è stato infatti trovato in tarda mattinata in una cava di Arluno. È stato sottoposto a test alcolemico (che ha dato esito negativo) e antidroga (per il quale si è ancora in attesa di risultato). Arrestato, è stato portato al carcere di San Vittore.