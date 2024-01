"Rimuovete quelle auto abbandonate da mesi"

"Auto abbandonate da mesi, portatele via!": la richiesta dei residenti della via Trento e Trieste a Cerro.

"Sposaste quelle auto abbandonate da mesi"

Due auto abbandonate da mesi, con assicurazione scaduta. "Indice di degrado e di dimenticanza", come fanno sapere alcuni residenti che non sopportano più la presenza di quelle due vetture che da tempo sono lasciate lungo via Trento e Trieste, a Cerro Maggiore, vicino al negozio Marchiante. Si tratta per la precisione di un'Alfa 168 e di una Renault Scenic.

La richiesta dei residenti

Come detto le due auto si trovano parcheggiate in quella posizione da molti mesi, entrambe sprovviste del regolare documento di assicurazione. "Siamo stanchi di vederle abbandonate lì, chiediamo quindi al Comune di intervenire al più presto con la loro rimozione" affermano i residenti.