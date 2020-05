Rimandato il funerale del giovane giocatore stroncato da un aneurisma

Rimandato il funerale di Andrea Rinaldi, il giocatore 19enne del Legnano calcio stroncato da un aneurisma. A comunicarlo è la società lilla.

La cerimonia era stata fissata per il pomeriggio di giovedì 14 maggio 2020, allo stadio di Cermenate, paese nel quale il giovane viveva con la famiglia. Ora è stata rimandata a data da destinarsi. “Il prefetto di Como ha annullato la cerimonia, per l’enorme attenzione che ha avuto la scomparsa del nostro Andrea e il conseguente altissimo afflusso che le esequie avrebbero avuto, con il rischio di non poter far rispettare le norme anti Covid-19 – spiega il Legnano calcio – La famiglia Rinaldi però è fermamente decisa a garantire ad Andrea il saluto e il tributo di affetto che merita: niente cerimonia per sole 15 persone in un ambiente chiuso, ma un afflusso libero in uno spazio ampio e aperto come appunto lo stadio di Cermenate”. La speranza è che sia possibile consentirlo la settimana prossima, quando le restrizioni dettate dall’esigenza di prevenire il diffondersi del contagio dovrebbero subire un allentamento. “Lunedì 18 maggio l’ulteriore allentamento delle norme potrebbe offrire una soluzione” spiegano infatti i lilla. La nuova data scelta è quella di martedì 19 maggio, con inizio alle 15.30.

