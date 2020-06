Rilevazioni automatiche degli accessi alle Ztl di Legnano.

Fino al 7 luglio ai sistemi già attivi per la Ztl centrale, nelle vie XXV Aprile e Cavallotti, si aggiungeranno quelli ai varchi delle vie Palestro, Garibaldi, Luini e Giulini, oltre al varco dell’area di via Venegoni. Questo sarà il periodo di pre-esercizio per testare il corretto funzionamento della rilevazione automatica degli accessi veicolari alle Zone a traffico limitato di Legnano. Una volta terminato il periodo di rodaggio, il sistema inizierà a rilevare e sanzionare automaticamente gli accessi dei mezzi non autorizzati.

