Rifiuti in fiamme tra i campi di Legnano: è successo nella zona del nuovo ospedale, sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino.

Rifiuti in fiamme

Il fumo è stato visto dai residenti che abitano intorno ai campi nella zona del nuovo ospedale di Legnano: qualcosa stava bruciando in mezzo al verde. E' quanto accaduto questa mattina, sabato 26 giugno 2021, intorno alle 11.30. Subito è partita la richiesta di aiuto.

L'intervento

In pochi istanti sono arrivati sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino: hanno raggiunto il luogo dell'incendio scoprendo che a bruciare erano alcuni rifiuti. E in pochi istanti hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Presente anche la Polizia Locale.