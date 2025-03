Rifiuti abbandonati tra San Martino e la Brughiera: lo sfogo dei volontari

Sconforto e frustrazione. Questi i due sentimenti che negli ultimi giorni sono stati prevalenti tra i volontari di Bareggio Pulita dopo l’ultimo intervento eseguito nelle campagne tra le località di San Martino e della Brughiera.

Rifiuti abbandonati: lo sfogo dei volontari

Dopo essere intervenuti per il recupero di una tonnellata di tegole, lo scorso weekend è arrivato il colpo di grazia: due «clamorosi abbandoni» costituiti da materiale edile di varia natura, elettrodomestici e bombole di gas refrigerante che hanno lasciato senza parole i cittadini che ogni giorno impiegano il loro tempo libero per mantenere il decoro del proprio paese.

«Adesso la questione sta diventando pesante. Bareggio pulita chiede urgentemente la videosorveglianza in questa zona e sanzioni pesanti per tutti i trasgressori».

Questo il commento dall’associazione, con la presidente Cristina Locatelli che rimarca su come l’aumento delle telecamere in zona campestri potrebbe fungere almeno da deterrente contro questo genere di fenomeni:

«È sicuramente una cosa necessaria, magari anche in zone di confine mettendosi d’accordo tra comuni».

Ciò che permane, tuttavia, è come già detto lo sconforto di vedere chi abbandona i rifiuti agire in modo ormai totalmente spudorato, almeno finché non vengono beccati:

«Lo sanno che vengono curati ma loro ci provano lo stesso, anche perché scaricano materiali che sono pericolosi da raccogliere per noi che siamo volontari».

Ciò che l’associazione chiede ovviamente che si continui a mantenere alta l’attenzione sul tema così importante.

Il commento del vicesindaco Lonati

Di fronte alle rimostranze di Bareggio Pulita è intervenuto il vicesindaco e assessore con delega all’Ambiente Roberto Lonati, già volontario delle Guardie Ecologiche e pertanto personalmente vicino al tema della tutela del territorio e alla lotta a chi abbandona i rifiuti.

«Ho già mandato il comandante dei vigili a fare un sopralluogo per posizionare una videocamera. Una è già stata posizionata per chi arriva da San Pietro all’Olmo, però non è ancora stata allacciata alla rete e stiamo aspettando proprio questo passaggio anche perché era uno dei varchi che ci mancava».

Lonati spiega inoltre che siccome quella zona si raggiunge anche da altre stradine campestri: