Aumentare la sicurezza del territorio e individuare chi abbandona i rifiuti che diventano discariche abusive: questi gli obiettivi del Protocollo siglato tra il Comune di Rho e A.Se.R. il 21 gennaio.

Rifiuti abbandonati? Scattano le fototrappole e le sanzioni

Con deliberazione di Giunta n. 89 del 2020 l’Amministrazione ha approvato le linee guida per la gestione operativa della videosorveglianza mobile, tra cui l’utilizzo delle fototrappole a garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati (Regolamento UE nr. 679/2016).

La lotta all’abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio comunale sarà quindi potenziata attraverso l’ottimizzazione della gestione delle fototrappole: A.Se.R. si occuperà dell’installazione, del posizionamento sul territorio comunale delle fototrappole in dotazione al Comune, nei punti di osservazione individuati d’intesa tra A.Se.R stessa e il Comune, e del controllo delle immagini, rilevando le violazioni ed eseguendo il monitoraggio dei punti di osservazione. Spetterà agli uffici comunali preposti, di acquisire le informazioni trasmesse da A.Se.R, e a provvedere con tempestività all’avvio delle attività conseguenti e inerenti le violazioni in esse rilevabili, per i successivi adempimenti di legge finalizzati alla persecuzione degli illeciti.

Dalle attività definite dal Protocollo non derivano costi o oneri aggiuntivi in capo al Comune di Rho.

A.Se.R Spa

A.Se.R Spa, Azienda Servizi del Rhodense, è la società – a prevalente partecipazione del Comune di Rho – che si occupa della gestione dell’intero ciclo integrato dei rifiuti sul territorio comunale (tra cui: pulizia della città, raccolta rifiuti e loro smaltimento, l’applicazione e la riscossione della Tariffa rifiuti).

Le parole dell’assessore all’Ambiente Gianluigi Forloni -.