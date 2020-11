Rifiuti abbandonati: “Nessuna pietà per chi regala queste schifezze alla nostra città”

Rifiuti abbandonati, il sindaco di Legnano Lorenzo Radice annuncia tolleranza zero verso i pattumeros.

Rifiuti abbandonati: “Ora basta”

Lo fa attraverso un breve video postato su Facebook nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 novembre 2020. “In pochi giorni, tre episodi come questo – dice il primo cittadino mostrando una montagna di immondizia abbandonata in un’area verde cittadina – Uno qua in Canazza, uno in pieno centro, uno al Parco Alto Milanese. Così le cose non vanno bene. Questi episodi non sono tollerabili e ve lo dico con chiarezza: non avremo nessuna pietà contro chi regala queste schifezze alla nostra città e alla nostra comunità”.

