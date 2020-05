Rifiuti abbandonati in strada: intervengono i cittadini

Rifiuti abbandonati, la segnalazione al Comune di Vanzago ha portato al ritiro di quanto lasciato di nascosto davanti a un passo carraio da persone poco civiche ripulendo il luogo temporaneamente deturpato.

Rifiuti abbandonati

Lo ha sperimentato ancora una volta uno dei fratelli Berra. Il 6 maggio scorso Giancarlo Berra uscendo dal passo carraio della fattoria che gestisce con gli altri due fratelli sulla strada di campagna

vicinale della Cobiola (tra la via Milano e la via Mario Greppi) s’è trovato davanti a quattro/cinque secchi plastica di imbiancatura. Così il vanzaghese ha preso il computer e ha inviato una breve

missiva al sindaco, al comando della Polizia Locale e alla Gesem segnalando l’accaduto così descritto.

Pronto intervento di Gesem

Il giorno dopo la Gesem, che gestisce i servizi di igiene urbana per il Comune di Vanzago, tempestivamente ha provveduto a ritirare quei rifiuti. Non è la prima volta che in quel punto si scaricano sacchetti pieni di immondizia di natura secca.