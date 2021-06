Rifiuti abbandonati e dati alle fiamme

Rifiuti in fiamme a Casorezzo: sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Rifiuti a fuoco

Prima li hanno abbandonati lungo il ciglio di una strada, poi li hanno incendiati. Stiamo parlando del gesto di grande maleducazione avvenuto venerdì 11 giugno 2021, a Casorezzo. Ignoti hanno infatti gettato a terra diverso materiale (come anche bottiglie di plastica), per poi appiccare le fiamme.

L'intervento

In pochi istanti si sono sprigionati fumo e fiamme, subito notati da alcuni automobilisti e passanti. E così è stato lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno che hanno iniziato a sedare il fuoco, spento poco dopo, e a mettere l'area in sicurezza.

LE FOTO: