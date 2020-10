Rifiuti abbandonati, a Bareggio piovono multe: altre 11

Rifiuti, impennata di sanzioni. Altri undici incivili multati nell’ultimo mese a Bareggio. Nuova accelerata nella battaglia intrapresa dall’Amministrazione comunale contro l’abbandono e il conferimento non corretto dei rifiuti.

Rifiuti, dall’inizio dell’anno 38 multe

Dall’inizio dell’anno le sanzioni sono salite 38, con un netto aumento a partire da fine maggio, quando su impulso del vicesindaco Lorenzo Paietta è stato istituito un nucleo apposito all’interno della Polizia Locale proprio per combattere questo malcostume. Il totale delle multe è di 12.580 euro.

“Obiettivo zero sanzioni”

“Lo ripeto ancora una volta la soddisfazione più grande sarà quando arriveremo a zero sanzioni, perché vorrà dire che avremo un paese finalmente pulito e ordinato e i cittadini avranno capito che non si abbandonano i rifiuti perché si prendono multe, si fanno aumentare i costi di smaltimento a carico del Comune e si deturpa l’ambiente – ha commentato Paietta – Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta la nostra Polizia Locale, gli uffici comunali e la società che si occupa della raccolta rifiuti per il prezioso lavoro che stanno svolgendo in sinergia”.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE