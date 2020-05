Rifatto l’impianto, niente più alunni al freddo

Niente più aule al freddo alla scuola media «Enrico Fermi» di Vittuone. Durante il periodo di chiusura legato all’emergenza Covid, sono stati completati i lavori di sostituzione di tutti i tubi esterni, arrugginiti, dell’impianto di riscaldamento con nuovi in acciaio ben coibentati. Questo consentirà di non avere più i ben noti problemi di mancanza di riscaldamento, oltre a generare un notevole abbassamento dei consumi.

Rifatto l’impianto alla scuola media

«Un intervento ecologico attento all’ambiente, che garantirà aule più confortevoli per i nostri ragazzi – commenta l’ormai ex sindaco Stefano Zancanaro – Come già accaduto in precedenza, ero stato incolpato del malfunzionamento del riscaldamento di molte aule della nostra scuola media, le quali effettivamente si trovavano al freddo. Ma come al solito la realtà era ben diversa. Come tutti gli altri impianti e caldaie di edifici pubblici e scuole vittuonesi, che durante la mia Amministrazione sono stati sostituiti, anche l’impianto delle scuole medie era più che obsoleto». L’impianto, infatti, risaliva agli anni Settanta.

