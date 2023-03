Ricovero in psichiatria e un anno di libertà vigilata per l'uomo che ucciso due donne al casello Ghisolfa

Obbligo di ricovero in psichiatria e libertà vigilata per un anno. Questa la decisione presa dal gip di Milano Ileana Ramundo, su richiesta del pm Paolo Filippini nei confronti di Amine Mohamed El Mir, il conducente dell'auto che, il 18 febbraio scorso, con un tamponamento ha causato la morte di Laura Amato e Claudia Turconi alla barriera Milano-Ghisolfa sull'A4

Positivo a benzodiazepine e cannabis

L'uomo era risultato positivo a benzodiazepine e cannabis. Il 39enne, indagato per omicidio colposo plurimo, era in cura dal '95 con diagnosi di «disturbi psicotici». Il 16 febbraio ha avuto una crisi e la moglie gli ha suggerito di andare in ospedale per farsi prescrivere dei farmaci. Ospedale di Piacenza dal quale se ne è andato. Stando agli accertamenti, è ricomparso il giorno dopo all'aeroporto di Malpensa, dove avrebbe voluto prendere un volo per il Marocco. Vedendo le sue condizioni, è stato portato al presidio medico e là, secondo gli atti acquisiti, gli sono state somministrate una cinquantina di gocce di un farmaco con benzodiazepine.

Prima di provocare l'incidente è scappato dal pronto soccorso dell'ospedale di Gallarate

Gli operatori hanno poi chiamato un'ambulanza e il 39enne è stato portato all'ospedale di Gallarate, ma anche da là se ne è andato. Ha chiamato un cugino e si è fatto portare a riprendere la macchina a Malpensa. Si è fermato in una piazzola di sosta e ha ripreso a guidare fino allo schianto a 150 km/h senza frenare a Rho al casello della Ghisolfa

Il dilemma della patente valida nonostante l'incapacità di intendere e volere

Gli inquirenti stanno approfondendo anche il fatto che l'uomo, malgrado i suoi disturbi, avesse la patente valida. Era pure stato dichiarato incapace di intendere e di volere per un precedente per rapina, lesioni e violenza privata. A breve, su richiesta del pubblico ministero, sarà disposta anche una perizia psichiatrica.