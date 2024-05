Ricoverato in prognosi riservata il 24enne caduto dal 4° piano a Lucernate

E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale milanese di Niguarda il ragazzo di 24anni che nel tardo pomeriggio di ieri, domenica, è caduto dalla finestra della sua abitazione situata al quarto piano di uno stabile di via Pavese nella frazione rhodense di Lucernate.

Cadendo il giovane ha battuto la testa e la faccia

Erano da poco passate le 18 quando i vicini di casa hanno dato l'allarme al 112, sul posto l'ambulanza con gli operatori del 118 e l'elisoccorso con medici e infermieri dell'ospedale milanese di Niguarda. Il giovane che nella caduta ha battuto violentemente la faccia è stato prima rianimato e medicato sul posto e successivamente caricato in ambulanza e trasportato al nosocomio milanese dove è tutt'ora ricoverato.

Gli agenti della Polizia di Stato ricostruiranno l'esatta dinamica dei fatti

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Rho, chiamati per trasportare i medici dal luogo in cui è atterrato l'elicottero a via Pavese, e gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Rho-Pero che in queste ore stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti.

In prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Niguarda

Al momento il giovane è ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale milanese. Numerose le persone residenti nella frazione rhodense che, attirate dal rumore delle pale dell'elicottero hanno raggiunto via Pavese per capire cosa esattamente fosse successo.