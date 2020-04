“Ricette chiuse in casa”: il gruppo creato da un bareggese “premia” i piatti migliori

Qualche chilo in più, ma un po’ di noia in meno. E’ questa la filosofia di «Ricette chiuse in casa», il nuovo gruppo Facebook creato dal cuoco bareggese Marco Cavallaro.

Ricette chiuse in casa: il gruppo per chef… in quarantena

Tutti hanno la possibilità di postare un piatto particolare che hanno preparato in questi giorni di «quarantena» e, ogni giorno, il piatto più originale diventa la foto di copertina del gruppo.

In una settimana, sono già quasi trecento gli iscritti e le ricette si susseguono a ritmo incessante.

«Visto che abbiamo dovuto chiudere il locale per il Coronavirus e mi sono ritrovato a non sapere cosa fare mi è venuta l’idea di creare questo gruppo – racconta Marco – L’obiettivo è coinvolgere tutti coloro che sono a casa che si annoiano, anche ragazzini e bambini. Nella cucina, infatti, c’è possibilità per tutti di dare sfogo alla propria creatività e sbizzarrirsi. Anche i più piccoli, invece di stare tutto il giorno davanti alla tv o alla Playstation, possono dare una mano ai genitori».

A tutti i curiosi e gli appassionati di cucina non resta ora che andare a sbirciare e… iniziare a pubblicare!

