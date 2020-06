Ricercatrice di Parabiago nominata Cavaliere al merito della Repubblica

Da sinistra Alessia Lai, Annalisa Bergna e Arianna Gabrieli

Questa mattina, mercoledì 3 giugno, è arrivato il comunicato ufficiale con la lista delle personalità che Mattarella ha insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica per essersi particolarmente distinte nel servizio alla comunità durante l’emergenza del Coronavirus. Tra queste personalità anche Alessia Lai, ricercatrice parabiaghese che ha lavorato nell’equipe che ha isolato il ceppo italiano di Coronavirus.

Ricercatrice di Parabiago nominata Cavaliere

“E’ stato un lavoro lungo e ce n’è ancora tanto da fare. Abbiamo raggiunto un traguardo importante. Stiamo lavorando intensamente da domenica 23 febbraio, ma avevamo iniziato di buona lena già il venerdì prima». Pur nella sua umiltà, non nasconde la soddisfazione di aver compiuto, insieme a tutta la sua squadra di ricercatori dell’ospedale Sacco, un importante passo scientifico. Lei, Alessia Lai, 40enne di Parabiago, è infatti una delle ricercatrici precarie che è riuscita a isolare il ceppo italiano di Coronavirus, ovvero quello che si è sviluppato in maniera autoctona nel nostro Paese, e che ora è stata nominata da Mattarella Cavaliere al merito della Repubblica.

Gli studi intrapresi da Alessia

Lavora all’ospedale Sacco da 15 anni. Si è laureata in Biologia nel 2005 all’Università degli Studi di Milano, mentre nel 2009 ha conseguito il dottorato in malattie infettive. Ha sempre fatto pratica al Sacco grazie ad assegni di ricerca. “Sono cresciuta qui, in un ambiente stimolante che mi ha arricchito sempre più. Aiuto nell’insegnamento di microbiologia clinica e sono anche specializzata in analisi bioinformatica, che consiste nel valutare come si muovono virus e batteri. Il team nel quale lavoro fa ricerca nel settore delle malattie infettive sia virali sia batteriche. Parallelamente allo studio sul ceppo italiano di Coronavirus stiamo portando avanti anche altri studi”.

