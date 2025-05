Ricercato per truffa, bloccato e arrestato in città

Albanese ricercato per truffa, era a Legnano. Arrestato dai Carabinieri.

Era ricercato per truffa

Era ricercato, su di lui pendeva un mandato di arresto europeo per il reato di truffa commesso in Albania nel luglio 2024. L’uomo è stato rintracciato in città dai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Ed è stato arrestato.

E’ quanto successo a Legnano nella notte di sabato 3 maggio 2025. Il ricercato era un albanese di 37 anni, domiciliato in città. Fermato dai militari per un controllo, dagli accertamenti è stato scoperto il mandato di arresto europeo.

L'arresto e il carcere

L’uomo è stato quindi bloccato e portato in carcere. Ora dovrà affrontare il processo in Albania.