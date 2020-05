Ricercato per rissa e trovato senza mascherina: nei guai un 25enne

Ricercato per rissa e trovato senza mascherina: un 25enne senegalese residente a Rescaldina bloccato dalla Polizia di Stato a Gallarate.

Ricercato per rissa e trovato senza mascherina

Anche a Gallarate il commissariato della Polizia di Stato è impegnato in appositi controlli per evitare assembramenti di persone così da evitare nuovi contagi di Coronavirus. E ieri, lunedì 25 maggio 2020, i poliziotti sono intervenuti in via Ferruccio dopo che una segnalazione aveva indicato la presenza di gruppi di persone. Sul posto gli agenti hanno identificato numerose persone di diverse etnie, la maggior parte di loro ben distanziati e con mascherina. Nel gruppo vi era anche un 25enne senegalese residente a Rescaldina che, dagli accertamenti, è risultato destinatario di un provvedimento di rintraccio per la redazione a suo carico di un verbale di identificazione, elezione domicilio e nomina di difensore per una rissa aggravata in cui era stato coinvolto nell’agosto 2019 a Busto Arsizio. Il giovane è stato portato negli uffici del commissariato: qui si sono svolte tutte le pratiche del caso e al 25enne è stata anche elevata la sanzione (di cui all’articolo 4 comma 1 del Dl 19/2020) in quanto era sprovvisto di mascherina o altro strumento adatto a coprire le vie respiratorie.