Ricercato per rapina da Palermo, bloccato e arrestato in città

Ricercato da Palermo, trovato a Legnano: arrestato.

Era ricerca da Palermo. Ma si trovava a Legnano. A scoprirlo, la mattina di oggi martedì 19 novembre 2024, sono stati i Carabinieri del Radiomobile di Legnano. Sull'uomo, 51 anni, pregiudicato, di Palermo, pendeva un ordine di carcerazione per esecuzione pena per il reato di rapina. Ad accorgersi di lui i militari che, intorno alle 11.20, durante un posto di controllo in città, lo avevano trovato a bordo di una Lancia Y insieme ad altre due persone.

Gli accertamenti e l'arresto; nei guai anche gli altri due in auto

Da un accertamento, i militari hanno così scoperto il provvedimento ai danni del 51enne. Ma anche gli altri due uomini che si trovavano in auto risultavano con precedenti penali specifici: anche loro palermitani, non hanno fornito spiegazioni credibili sulla loro presenza in città così per loro è scattato l'avvio del procedimento per il Foglio di via obbligatorio. Il 51enne è stato invece portato nel carcere di Busto Arsizio.