Ricercato per furto, trovato e portato in carcere: è un uomo di Magnago.

Era ricercato per furto. E rintracciarlo e arrestarlo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Legnano. A finire nei guai è stato un 46enne, marocchino, di Magnago. La sera del 28 dicembre 2024 l'uomo è stato fermato a bordo della sua auto, mentre i militari del Radiomobile erano impegnati in controllo strada. Fermato, ecco che da un accertamento sull'uomo è emerso come sullo stesso vi era un'ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Novara per scontare 2 anni e 6 mesi per il reato di furto aggravato commesso il 19 luglio 2023 a Castelletto sopra Ticino. L'uomo è stato così arrestato e portato in carcere.