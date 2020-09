Ricercato in Europa per stupro e maltrattamenti: arrestato a Rho con 154mila euro falsi

Nella mattinata di mercoledì 2 settembre, a Rho, i Carabinieri hanno tratto in arresto un soggetto Croato classe ’86, destinatario del mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria francese per i reati di stupro, maltrattamenti in famiglia e lesioni ed evasione. I militari, su imput del servizio di cooperazione internazionale di Polizia, dopo alcuni accertamenti hanno localizzato l’uomo in un appartamento a Rho. Perquisito è stato trovato in possesso di 3mila duecento euro in contanti, nonché, nascosti in vari punti dell’appartamento, 154mila euro in banconote false, tutte di grosso taglio e recante la dicitura “fai simile”. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Arrestato, termine formalità, sarà tradotto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate a verificare eventuale coinvolgimento in episodi delittuosi.

