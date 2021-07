Riccio al terzo piano di un palazzo, salvato dai pompieri

Riccio al terzo piano di un condominio a Magnago, sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Riccio ad "alta quota"

Come abbia fatto arrivare fin lassù nessuno lo sa. Sta di fatto che i padroni di casa se lo sono trovato nel loro appartamento. Stiamo parlando di un riccio, ritrovato nei locali di un'abitazione al terzo piano di un palazzo di Magnago. Il fatto è successo la mattina di ieri, mercoledì 28 luglio 2021. Increduli i residenti nell'appartamento che si sono trovati di fronte a loro il simpatico animaletto.

L'intervento

Per "acciuffarlo" in sicurezza, sono stati allertati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno che sono prontamente arrivati sul posto. Preso l'animale, lo hanno rimesso in libertà.