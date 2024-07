Riccardo Legnani, morto a 23 anni dopo l'incidente: fissata la data dei funerali

Riccardo Legnani, 23enne di Rescaldina, era deceduto la scorsa settimana dopo un incidente a Turate: domani, venerdì 5 luglio 2024, i funerali.

Riccardo Legnani, la data dei funerali

Tutto pronto per i funerali di Riccardo Legnani, il 23enne di Rescaldina deceduto la scorsa settimana dopo un incidente in moto a Turate. Le cerimonia si svolgerà domani, venerdì 5 luglio 2024, alle 15, nella chiesa dei Santi Bernardo e Giuseppe di Rescaldina. Il Santo Rosario sarà recitato 15 minuti prima della funzone religiosa. La salma del giovane si trova nella Casa funeraria Santino di via Dante Alighieri 109 ad Uboldo.

L'incidente

L'incidente era avvenuto la sera di mercoledì 26 giugno 2024, a Turate. Erano circa le 21.30 quando il giovane, in sella alla sua moto, era poi caduto sull'asfalto. La dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri: sta di fatto che le condizioni del giovane erano subito parse gravissime. Era stato portato in codice rosso all'ospedale di Como, poi la notizia del decesso.