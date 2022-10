Ribaltamento sull'A8, code in direzione Milano

Ribaltamento in autostrada all'altezza di Legnano.

Ribaltamento al bivio A8/A9

L'incidente si è verificato alle 8.15 di oggi, giovedì 6 ottobre 2022, all'altezza del bivio A8/A9, in direzione Milano. Un'auto è finita con le ruote all'aria all'altezza del chilometro 12: una donna di 61 anni vi è rimasta intrappolata e per liberarla sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano. Con lei c'erano altre tre persone che sono state soccorse da ambulanze di Rho soccorso e della Croce rossa di Busto Arsizio. Sul posto anche l'automedica.

Due persone all'ospedale in codice giallo

Complessivamente, gli operatori del 118 hanno prestato soccorso a cinque persone: oltre alla 61enne, si tratta di un giovane di 22 e di tre uomini di 41, 56 e 64 anni. Due di loro sono stati trasportati al Pronto soccorso in codice giallo. A rilevare l'incidente sono stati gli agenti della Polstrada. Finché la corsia non è stata liberata, si sono formate lunghe code in direzione Milano.