Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 5 febbraio 2023, in via Novara tra Bareggio e la frazione San Martino.

Ribaltamento lungo via Novara: tre persone coinvolte

Erano circa le 14.15 di oggi, domenica 5 febbraio 2023, quando i soccorsi e le Forze dell'ordine sono stati allertati per un incidente tra due auto, una delle quali si è ribaltata. A rimanere coinvolte tre persone: un 29enne, un uomo di 72 anni e una donna di 71.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate in codice rosso due ambulanze; allertati anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e la Polizia Locale di Bareggio. Dopo i primi soccorsi, i feriti sono stati portati in ospedale per tutti i controlli del caso.

Traffico deviato

Per permettere le operazioni di messa in sicurezza, le Forze dell'ordine hanno deviato il traffico nelle arterie secondarie e hanno chiuso il tratto di strada.

Il luogo dell'incidente: