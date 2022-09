Ribaltamento lungo la Sp114: sul posto anche i Vigili del Fuoco

Ribaltamento ieri, 6 settembre, su Viale Giotto ad Abbiategrasso, all’intersezione con la sp 114, la provinciale che porta in direzione Albairate.

Ribaltamento lungo la strada provinciale

Martedì nel tardo pomeriggio, verso le 18.15, due auto una Fiat Panda e una Lancia Ypsilon si sono scontrate, dall’urto una delle due vetture si è ribaltata. Tanto spavento per gli occupanti , ma per fortuna nessun ferito grave.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Abbiategrasso, due ambulanze e i Vigili del fuoco. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone, una ragazza di 21 anni e due uomini di 66 e 72 anni. Il traffico ha subito qualche ritardo, per permettere ai soccorritori di rimettere in sicurezza la sede stradale, prima di riprendere il suo normale flusso.

In via precauzionale e per ulteriori accertamenti i due uomini coinvolti sono stati trasportati in codice verde, uno all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, l’altro al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta.