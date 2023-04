Ribaltamento in autostrada: lunghe code verso Varese

Ribaltamento in autostrada A8 questa mattina, 7 aprile, all'altezza di Lainate in direzione Varese: coinvolto un uomo di 65 anni che sembrerebbe essersela cavata senza riportare particolari traumi.

Ribaltamento in autostrada: 65enne in ospedale

Un uomo di 65 anni si è ribaltato questa mattina intorno alle 9.40 lungo l'autostrada A8 all'altezza di Lainate, poco prima dello svincolo con l'A9. Sul posto l'ambulanza e l'automedica oltre ai Vigili del fuoco per aiutare ad estrarre l'uomo dall'auto.

Nonostante lo spettacolare incidente la vittima sembra non aver riportato particolari traumi e sta per essere trasportato in ospedale. Lunghe le code che si stanno formando a partire da Rho in direzione Varese.