Ribaltamento in via Leopardi ad Arese, oggi 20 luglio 2023: coinvolte tre persone tra cui un bambino di 8 anni.

Ribaltamento in auto, coinvolte tre persone

Il ribaltamento è avvenuto intorno a mezzogiorno in via Leopardi: coinvolte due donne di 42 e 63 anni e un bambino di 8. Sul posto sono arrivate due ambulanze in codice giallo: due dei coinvolti trasportati in ospedale. Uno in codice verde e l'altro in giallo.

Presente anche la Polizia Locale di Arese per i rilievi del caso.