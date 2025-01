Poco prima delle 9, sulla A8 Milano-Varese è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con l’A36 e Origgio, in direzione Milano, a causa di un ribaltamento che ha coinvolto tre persone.

Ribaltamento in A8: cinque chilometri di coda e traffico deviato

Sul luogo dell’evento, poco lontano dal territorio di Cerro Maggiore, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all'interno del tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda verso Milano.

Altri tre chilometri di coda

Inoltre, si registrano 3 km di coda tra l'allacciamento A8/A36 e l'allacciamento A8/D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Agli utenti in viaggio verso Milano, dopo la deviazione obbligatoria in A36 si consiglia di proseguire sulla A9 per poi rientrare in A8 in direzione Milano.