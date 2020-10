Ribaltamento a Motta Visconti: tra i coinvolti anche un bambino di 1 anno

Ribaltamento a Motta Visconti: tra i coinvolti anche un bambino di 1 anno

Grave ribaltamento lungo via Togliatti a Motta Visconti nella tarda mattina di oggi, venerdì 23 ottobre, pochi minuti prima di mezzogiorno. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tra persone tra cui un bambino di 1 anno. Sul posto sono accorse due ambulanze e un’automedica. Dopo alcuni accertamenti sul luogo del sinistro stradale l’ambulanza ha predisposto il tradotto in codice giallo in ospedale. Allertati anche i pompieri e la Polizia locale di Motta Visconti.

TORNA ALLA HOME