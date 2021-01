Camion si ribalta a Magnago: arrivano i soccorsi

Un camion si è ribaltato in via delle Alberine a Magnago oggi, venerdì 15 gennaio 2021, poco dopo le 14.

Camion ribaltato a Magnago: allertati Carabinieri e pompieri

A rimanere coinvolta nell’incidente il guidatore, un 49enne, per il quale è uscita un’ambulanza, in codice rosso, e un’automedica. Allertati, per prestare aiuti e capire le dinamiche dell’incidente anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano e i Vigili del Fuoco. I sanitari stanno prestando i primi aiuti al 49enne rimasto coinvolto proprio in questi minuti, ma per fortuna non è grave ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE