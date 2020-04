Riaprono le case dell’acqua ma… attenzione alle distanze!

Riaperte le case dell’acqua di via Nazario Sauro e di Lucernate.

Riaprono le case dell’acqua

Da ieri, mercoledì 22 aprile, sono state aperte le due Case di via Nazario Sauro e di Lucernate, mentre l’apertura della Casa in via dei Cornaggia è prevista il 27 aprile. Questo è stato possibile grazie al lavoro, iniziato le scorse settimane, del Gruppo CAP in accordo con l’Amministrazione Comunale. Sono state fatte la disinfezione degli impianti e le analisi di controllo della qualità dell’acqua. Completate queste operazioni, è stato possibile riaprire le Casa dell’Acqua, che quindi sono nuovamente in funzione.

Si dovranno però mantenere le distanze!

“È necessario utilizzarla con prudenza evitando assembramenti e avendo cura dell’igiene dell’impianto. Per questo tutti i cittadini, in attesa del proprio turno, devono mantenere la distanza di almeno un metro, e, nel rifornirsi di acqua, non devono toccare gli erogatori con le mani”.

È possibile conoscere lo stato delle Case dell’Acqua e consultare le ultime analisi effettuate sull’acqua erogata consultando il sito web di Gruppo CAP al seguente link: https://www.gruppocap.it/attivita/servizio-idrico-integrato/case-dell-acqua.

