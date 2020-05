Le aree verdi e i parchi di Pregnana riaprono.

Riaprono i parchi, ma niente assembramenti

Da lunedì 4 maggio tornano fruibili i parchi e le aree verdi di Pregnana, seppur solo per svolgere attività motoria e non per stazionarci o giocare.

Attività motoria e bici

A comunicarlo il sindaco Angelo Bosani, che annuncia anche i controlli per verificare il rispetto delle indicazioni nella sua nota rivolta ai cittadini.

“Da settimana prossima sarà possibile svolgere nuovamente attività motoria all’aperto e saranno riaperti i parchi. Le aree gioco rimarranno però chiuse e nei parchi sarà consentito lo svolgimento di attività motoria, ma non lo stazionamento o lo svolgimento di attività ricreative”.

Sì alla corsa, no alle grigliate

“In parole povere potrete correre o andare in bicicletta, anche nei parchi, ma non potrete usare i giochi, praticare attività sportiva, organizzare un pic-nic o una grigliata” spiega Bosani “Effettueremo controlli con la Polizia Locale e gli altri soggetti preposti, quindi vi chiedo di attenervi a queste indicazioni”.