Riapre la filiale Bpm: lo annuncia il sindaco

Riapre la filiale Bpm: lo annuncia il sindacoWalter Cecchin

Finalmente si ha una data per la riapertura della filiale Bpm di San Giorgio su Legnano. A darne la notizi tramite Facebook il sindaco Walter Cecchin:

“Cari Cittadini Sangiorgesi, Vi comunico che oggi nel pomeriggio ho ricevuto una telefonata dalla direzione di BPM comunicando che la filiale di San Giorgio aprirà il giorno 25 giugno. Purtroppo ancora circa 15 giorni di attesa per ottenere servizi importanti per la nostra comunità, ho chiesto se non era possibile velocizzare questa fase, ma pare non sia possibile. Ho cercato di sensibilizzare sulla necessità che lo sportello bancomat sia sempre funzionante per il prelievo in contanti, sopratutto in questa fase di chiusura. Grazie a Tutti per l’attenzione e buona serata”.