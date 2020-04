Rhodense in quarantena fonda una radio con Grant Benson

Radio Morcote è stata fondata dalla rhodense Daniela Moroni

All’inizio radio Morcote era ascoltata solo dagli amici poi…

Trasmettere, o meglio, «fare la radio» per combattere la noia e offrire qualche ora di divertimento durante queste settimane di quarantena. E’ questa l’idea venuta alla rhodense Daniela Moroni, conosciuta da tutti come «La Dany» che nei giorni scorsi, insieme a Grant Benson voce storica di Radio Number One, Rete 105 ed RTL 102.5 ha fondato dalla sua casa in Ticino Radio Morcote International. «L’idea non ci è venuta subito. Prima ci siamo dilettati in cose che un pò tutti stanno facendo in questo periodo. Abbiamo riarredato casa e riverniciato i bagni oppure rimesso in ordine i vecchi dischi – racconta Daniela Morono – Poi ecco l’idea, Il Benson, come lo chiamo io ha realizzato che forse in giro aveva una vecchia attrezzatura e che, mettendola assieme si sarebbe riusciti a trasmettere e così è stato». All’inizio la musica era ascoltata solo dagli amici raggiunti con messaggi sui social ma poi… «Poi però ci siamo accorti che avevamo fino a 100 ascoltatori, e non solo dal Ticino e dall’Italia ma anche dal Sudafrica e dall’America latina, e così abbiamo deciso di promuovere un po’ il progetto. E chissà

Musica ma non solo

Magari è una cosa che non scomparirà quando cesserà l’emergenza coronavirus – racconta «La Dany -. Musica ma non solo anche tante battute per gli ascoltatori. «Si ride e si scherza, ma è anche questo un modo per analizzare in modo un pò’ più profondo la strana situazione in cui un pò tutti noi viviamo un momento per sdrammatizzare le relazioni di coppia. «Obbligati a condividere lo stesso spazio 24 ore su 24». Una radio in streaming che diventata anche un punto di riferimento per i commercianti della zona del Ticino. «Offriamo anche spazio ai piccoli commerci che intendono mandare dei messaggi ai loro clienti. È un modo – ci spiegano i due creatori dell’emittente».

Subito un enorme successo

La situazione ricorda un pò gli inizi delle radio private in Italia fatte con pochi mezzi, in buona parte clandestine ma cariche di fantasia. Il programma, in onda dal lunedì al venerdì alle 18 www.radiomorcoteinternational.com oppure www.grantbenson.com ha avuto fin da subito un enorme successo in giro per il mondo, con ascoltatori on air anche dagli Stati Uniti, dall’Irlanda, e dal Senagal fino ad arrivare in Sudafrica Centinaia di persone, molti dei quali nella stessa situazione di convivenza forzata, si sono ritrovati ad ascoltare Grant Benson e la Dany, condividendo le crisi di coppia, i momenti di solitudine e di sconforto, ma anche le disavventure quotidiane con una sferzata di ironia.