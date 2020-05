Rho: Via Borromeo parzialmente chiusa per lavori per tre giorni

Via Borromeo sarà chiusa per eliminare le reti tecnologiche interferenti di telefonia

I lavori in via Borromeo collegati a quelli del ponte di Mazzo

Consentire di eliminare le reti tecnologiche interferenti di telefonia in modo da poter successivamente aprire il cantiere per la sistemazione del ponte di Mazzo. Inizio di settimana difficile per gli automobilisti rhodensi, da lunedì 25 a mercoledì 27 maggio sarà chiusa parzialmente via Borromeo la strada della frazione di Pantanedo che collega Rho con Pero e con le autostrade. Vista l’importanza dell’arteria stradale, durante la giornata sarà comunque garantita la viabilità dei veicoli dal senso unico alternato.

Le reti telefoniche di via Borromeo trasferite in un nuovo cunicolo

Lavori quelli previsti in via Borromeo nel quartiere di Pantanedo collegati alla sistemazione del cavalcavia di Mazzo. «In attesa dell’aggiudicazione della gara, sono in corso gli interventi iniziati a fine aprile, per l’eliminazione delle reti tecnologiche interferenti di telefonia, per poter liberare il ponte stesso e consentire la realizzazione dei successivi interventi, presumibilmente nel periodo estivo inoltrato – affermano dal Comune – Tutte le reti telefoniche ancorate al ponte saranno trasferite in nuovo cunicolo ricavato sul ponte ciclo-pedonale di via Sauro con direzione via Borromeo»