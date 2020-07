Rho: Un percorso di agility dog nel parco di via Terrazzano

Il percorso di agility dog sarà realizzato dall’amministrazione comunale

Grazie agli studenti dell’istituto Franceschini

Gli studenti dell’istituto secondario ICS E. Franceschini di via Terrazzano si mobilitano per gli amici a quattro zampe. La scuola infatti ha partecipato al Bilancio Partecipativo Junior promosso dal Comune, con l’intento di riqualificare il parco adiacente alla struttura in Via Mazzo-Terrazzano, e ricavarne all’interno di esso un percorso di «agility dog». Tale attività viene identificata come sport cinofilo, che prevede un circuito ad ostacoli, da percorrere nel minor tempo possibile. Disciplina adatta a tutti i tipi di cani, ideale per il loro addestramento, che nutre il rapporto di collaborazione tra animale e conduttore.

La realizzazione del percorso di agility dog costerà 7.651 euro

Il progetto, inferiore all’importo di 40mila euro, che consente quindi l’affidamento diretto dei lavori, è stato commissionato alla ditta lainatese Idea Plast Srl a socio unico. L’opera avrà un costo totale di circa 7.651 euro. Più nel dettaglio le azioni prevedono, l’eliminazione dello spazio smoke esistente rimuovendo la siepe dal campo da calcio, installando una nuova illuminazione con lampioni; uno spazio gioco con altalene inclusive e un laboratorio sensoriale e musicale all’aperto; uno spazio attrezzato con agility dog dove organizzare manifestazioni per conoscere e sensibilizzare.