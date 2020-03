Rho: Stanziati i fondi per la rotonda di via dei Fontanili

La rotonda attesa da tempo dai residenti della zona

Uno stanziamento per la rotonda da 560mila euro

Via libera nei giorni scorsi alla determina per lo stanziamento dei 560mila euro necessari alla realizzazione della rotonda di via San Martino – via dei Fontanili a Rho, ma ora l’apertura del cantiere deve fare i conti con l’emergenza sanitaria. «Purtroppo in questo momento è difficile dire quando inizieranno i lavori a causa del blocco di tutte le attività e dell’impossibilità di reperire il materiale necessario – spiega l’assessore alla viabilità, Gianluigi Forloni – questo vale ovviamente anche per le manutenzioni ordinaria delle strade che avevamo in programma con l’arrivo della bella stagione». La messa in sicurezza dell’incrocio è atteso da anni, sollecitato dai cittadini anche con petizioni e lettere inviate in Comune, ora l’iter è concluso ma non è possibile iniziare i lavori.

Sarà rimosso l’attuale impianto semaforico

L’obiettivo del progetto è la risoluzione dei problemi all’intersezione tra via Fontanili e via San Martino tramite la realizzazione di una rotonda. Sarà rimosso infatti l’impianto semaforico esistente sull’asse di elevato scorrimento, “la scelta deriva dall’esperienza fatta in altri punti dello stesso asse viario e all’interno del territorio comunale, che hanno mostrato la validità della rotatoria come elemento per rendere il traffico più fluido», spiega Forloni. Verrà sistemato anche l’accesso alla via Ticino e realizzato un raccordo con il percorso ciclabile previsto da un altro progetto in via di attuazione, che unirà il centro della città alle zone agricole lungo l’asse di via San Martino.

Il progetto ha reso necessario il taglio di alcune piante

In questo modo l’area degradata avrà un aspetto più dignitoso. Il progetto ha reso necessaria nei mesi scorsi la rimozione di alcune piante di Populus Nigra dei filari collocati sulla direttrice est ovest di via Fontanili.

Tutte le piante rimosse saranno ripiantumate, ricreando il filare a meno della zona di intersezione con via Ticino per consentire ai mezzi in uscita una corretta visibilità.