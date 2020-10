Rho: Soddisfatti i residenti la rotonda diventa realtà

L’intervento riguardante la realizzazione della rotonda era stato richiesto da tempo

La rotonda richiesta dai cittadini sarà ultimata in pochi giorni

«Un intervento voluto dai cittadini che porterà via solamente un posto auto e una piccolissima porzione di parco». Usa queste parole l’assessore all’ecologia del Comune di Rho Gianluigi Forloni per spiegare l’intervento che terminerà con la realizzazione di una piccola rotatoria in via Fosse Ardeatine difronte all’ingresso del poliambulatori medico. «L’intervento fatto su sollecitazione dei residenti e dei commercianti della zona era previsto da diverso tempo – spiega l’assessore all’ecologia del Comune di Rho – Nei giorni scorsi sono partite le opere che si concluderanno nel giro di qualche giorno».

Solamente un posteggio “rubato” alla popolazione

Assessore rhodense che risponde anche alle critiche riguardanti i posteggi. «Non è vero come qualcuno ha detto in questi giorni che sono stati tolti dei posteggi. Solamente uno spazio regolare è stato sacrificato per la realizzazione della rotonda, uno spazio regolare e due spazi dove la gente posteggiava in modo “abusivo” ovviamente questi non sono stati conteggiati tra i posteggi tolti».